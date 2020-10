Coronavirus: in Abruzzo 117 nuovi contagi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 117 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, con il totale riscontrato da inizio emergenza che sale quindi a 5.174 persone. Sale anche il bilancio dei morti, che con un nuovo decesso arriva a 488, mentre i dimessi/guariti si attestano ad un totale di 3.154 da inizio emergenza con una persona in più. Il totale degli attualmente positivi nella Regione è pari a 1.532 (115 in più rispetto a ieri), mentre il bilancio complessivo dei tamponi effettuati è salito a 225.647 con un rialzo di 2.227. I pazienti ricoverati in ospedale sono 137 (21 in più), mentre le terapie intensive sono undici con un aumento di tre. La restante parte (1.384) si trovano in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, 856 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 1.184 in provincia di Chieti, 2.056 in provincia di Pescara, 1.021 in provincia di Teramo, e 38 fuori dalla Regione. Per gli ultimi 19 sono attualmente in corso le verifiche. (Gru)