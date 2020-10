Sardegna: tagli di 400 euro agli stipendi, protestano i lavoratori del portierato della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifesteranno domani mattina dalle 9 alle 12.30 sotto l'assessorato regionale agli Enti locali, in viale Trieste, i 600 lavoratori che svolgono le mansioni di portierato nelle sedi dell'amministrazione regionale in tutta la Sardegna. Si tratta di dipendenti di due ditte aggiudicatarie dell'appalto per il servizio. Ad organizzare la protesta i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti per denunciare l'imminente applicazione di un contratto peggiorativo da parte delle due imprese. In buona sostanza, spiegano i sindacati, nonostante la Centrale unica di committenza abbia bandito una procedura che prevede come base di calcolo la paga oraria del contratto Multiservizi, sono state poi ammesse imprese che applicheranno contratti diversi e al ribasso. Da qui la preoccupazione per il futuro economico dei 600 lavoratori, che subiranno, oltre alla perdita della quattordicesima, un taglio di ben 400 euro al mese su uno stipendio che si aggirava intorno ai 900. (Rsc)