Piemonte: Mellano (garante detenuti), solo 7 direttori per 14 carceri

- “Sono solo 7 i direttori operativi dei 14 Istituti penitenziari piemontesi e diversi di loro sono responsabili di due carceri. A ciò, si aggiunga la carenza strutturale dei ruoli intermedi della Polizia penitenziaria e la cronica mancanza di educatori. Urgono soluzioni che restituiscano al sistema penitenziario le professionalità necessarie”. Lo denuncia il garante del Piemonte delle persone detenute Bruno Mellano all’indomani della Conferenza nazionale svoltasi a Napoli. “L’ultimo concorso per dirigenti – ricorda Mellano – risale al 1997, mentre quello indetto lo scorso anno per 45 posti da direttore è stato rinviato al prossimo gennaio per l’elevato numero di candidati e si prevede che i tempi per reclutare i nuovi direttori si allunghino di almeno due anni. Una situazione obiettivamente insostenibile, che ho sottoposto ancora ieri al capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, e che si va cronicizzando sempre più”. I problemi non sono solo di vertice. Per quanto riguarda la Polizia, sottolinea Mellano, “oltre alla cronica carenza di comandanti, entro marzo 2021 dovrebbero concludersi i tre scaglioni del corso-concorso interno per sovrintendenti e solo allora, forse, ogni Istituto piemontese avrà nuovi sottoufficiali con esperienza e formazione specifiche”. (segue) (Rpi)