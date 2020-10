Imprese: Sace e Confindustria Marche, webinar per presentare soluzioni per aziende e banche nella ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e sulle soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche: questi i principali temi al centro della nuova iniziativa lanciata recentemente da Sace in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che ha già toccato la Campania, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Sicilia, la Lombardia e l’Umbria. Stando al relativo comunicato stampa, il webinar di oggi riunisce i direttori territoriali delle banche attive nel territorio marchigiano e i rappresentanti di Confindustria Marche con l’obiettivo è condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione. Oltre a ciò, prosegue la nota, Sace presenta anche ai partecipanti i benefici di Garanzia Italia. (segue) (Com)