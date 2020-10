Abruzzo: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese è stato convocato dal presidente Lorenzo Sospiri per domani, martedì 13 ottobre, alle ore 11, presso il palazzo dell'Emiciclo all'Aquila per discutere di alcune interpellanze e interrogazioni a firma del consigliere Pettinari (M5S) su "Concessioni di derivazione idrica Fiume Tirino - Canoni e Deflusso minimo vitale Dmv"; dei consiglieri Pd Blasioli e Paolucci su "Problematiche Asl Lanciano-Vasto-Chieti"; del consigliere Taglieri (M5s) su "Trasferimento Uoc riabilitazione codice 56 dal po di Ortona al po di Atessa"; del consigliere Pietrucci (Pd) su "Criticità in merito ai 10.000.000 di euro dei Fondi Restart di cui alle dgr 648/2020 e 166/2020"; del consigliere Cipolletti (M5s) su "Criticità e gestione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Asp 1 della provincia di Teramo"; interpellanza a firma del consigliere Paolucci (Pd) su "Programmazione di investimenti in edilizia sanitaria nei presidi di Lanciano e Vasto". Successivamente l'Assemblea esaminerà il progetto di legge riguardante "Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari". Infine il Consiglio discuterà della risoluzione, a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Di Benedetto, Pietrucci, Mariani e Scoccia, su "Progressioni verticali personale di ruolo della giunta regionale ai sensi d.lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia)". (Gru)