Napoli: Borrelli e Caselli, serve manutenzione o non reggerà nuove bombe d’acqua (2)

- "Abbiamo effettuato un sopralluogo stamattina in zona - hanno aggiunto Borrelli e Caselli - e abbiamo constatato che, in via Posillipo, sono saltati numerosi sanpietirni che diventano un pericolo enorme per la viabilità. A largo Sermoneta, invece, è salutato un tombino, protetto ora solo da un cassonetto della spazzatura. Abbiamo quindi inoltrato una richiesta di intervento urgente al comune per ripristinare l'ordine e la sicurezza. Abbiamo inoltre chiesto la rimozione del cantiere in largo Sermoneta, se i lavori sono ormai conclusi. In commissione Ambiente della I Municipalità, per risolvere il problema caditoie in via Posillipo, abbiamo preteso uno spazzamento organizzato ed efficace. Ma purtroppo dobbiamo affrontare il problema dei cambiamenti climatici che portano vere e proprie bombe d'acqua mai viste prima. Serve per questo una manutenzione costante e totale, solo così possiamo difenderci ed evitare una tragedia. Mettere una toppa dopo i danni non basta più, dobbiamo prevenire". (Ren)