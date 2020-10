Commercialisti: Turi, fondamentale dialogo tra professionisti e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo periodo di pandemia, i ruoli del dottore commercialista e dell'esperto contabile sono divenuti sempre più importanti. Oggi abbiamo bisogno di un confronto costante a livello nazionale e locale. Ci sarà da gestire i fondi che arriveranno dalla Comunità Europea, e per questo riteniamo fondamentale l'istituzione di tavoli di lavoro con i professionisti". Lo ha detto Eraldo Turi, candidato alla presidenza dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli con la lista "Sviluppo e trasparenza", che è stata presentata oggi presso il 'Britannique Hotel'. Le elezioni si terranno il 5 e 6 novembre presso l'Ordine professionale partenopeo: "I rapporti con le istituzioni dovranno essere consolidati anche a livello locale: Regioni, Comuni, Agenzia delle Entrate, Commissioni tributarie e Inps. Altro capitolo è quello della formazione: dovremo dare agli iscritti la possibilità di creare il proprio percorso formativo. La campagna elettorale si preannuncia particolarmente complessa, chiedo unità d'intenti. Oggi i commercialisti non possono darsi battaglia ma devono lavorare e trovare soluzioni per imprese, famiglie e lavoratori autonomi che sono in grandi difficoltà economiche". (segue) (Ren)