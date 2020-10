Sardegna: 9 milioni per sostenere imprese settore pesca, acquacoltura florovivaistico, orticolo e vitivinicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei milioni per gli aiuti de minimis alle imprese di pesca e acquacoltura e 3 milioni di euro per le aziende agricole dei settori florovivaistico, orticolo e vitivinicolo. La Regione Sardegna corre in aiuto alle aziende sarde che hanno subito danni a causa della pandemia con due delibere approvate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia. "Stiamo facendo uno sforzo straordinario - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - per garantire ai nostri agricoltori e pescatori un ristoro ai danni provocati dalla pandemia e un sostegno immediato in vista di un ritorno alla normalità. Questi ultimi interventi vanno ad aggiungersi a un sistema complessivo di aiuti messi in campo dalla Giunta, indispensabili per tutelare comparti fondamentali per la nostra economia". Gli interventi sono destinati alle imprese della pesca e dell'acquacoltura per ovviare ai danni causati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali ed eventi meteo climatici. (segue) (Rsc)