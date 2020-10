Sardegna: a Cagliari domani Protezione civile in piazza per campagna "Io non rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non rischio" è il tema della campagna che per il decimo anno consecutivo vedrà protagonista il mondo del volontariato per contribuire a diffondere la conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile: domani, domenica 11 ottobre, i volontari della "Fraternità della Misericordia" saranno a Cagliari, dalle ore 9 in piazza Garibaldi, inaugurando la seconda edizione della "Settimana nazionale della Protezione civile". "Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno impegnati per promuovere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali - ha sottolineato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis -. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, i punti informativi saranno soprattutto nelle piazze 'virtuali', visitabili sui social seguendo l'hashtag io non rischio 2020". L'edizione 2020 della campagna nazionale coinvolgerà oltre 9.000 volontari e volontarie appartenenti a 972 associazioni. In Sardegna, le 28 associazioni di volontariato che aderiscono alla campagna "Io non rischio" organizzeranno momenti di incontro on line, che saranno i punti di aggregazione digitale: "Aperti alla partecipazione dei cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi presenti nei nostri territori e sulle buone pratiche che si possono adottare per mitigarli", ha spiegato ancora Lampis. (segue) (Rsc)