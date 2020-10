Sardegna: colloquio telefonico Conte-Solinas, premier a breve sarà nell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Conte ed il presidente Solinas si incontreranno personalmente a breve, per continuare ad affrontare, in un tavolo specifico sulla Sardegna, i diversi dossier aperti e dare nuovo impulso alla collaborazione interistituzionale. È stata anche preannunciata, ed auspicata da entrambe le parti, una nuova visita in Sardegna del capo del governo, da tenersi nelle prossime settimane. Sassari e Cagliari dovrebbero essere le tappe scelte per una serie di incontri istituzionali e per la visita ad alcune realtà del territorio. (Rsc)