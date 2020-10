Sardegna: due nuovi musei per l'isola, saranno gestiti dal comune di Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al comune di Sassari viene così concesso in comodato d'uso gratuito il padiglione Tavolara conferendone la gestione pro-tempore (apertura al pubblico dell'edificio e promozione di eventi culturali e mostre di carattere estemporaneo) e la gestione a regime del museo per l'artigianato ed il design "Eugenio Tavolara", con la completa realizzazione ed allestimento dello stesso, per la durata di almeno dieci anni eventualmente prorogabili. Gestirà i due musei, garantendo il coordinamento con le altre realtà museali e culturali del proprio territorio. (Rsc)