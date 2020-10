Napoli: Laboccetta (Polo Sud), de Magistris sorride al bilancio, peccato che i napoletani non facciano altrettanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Magistris dichiara che nel leggere il bilancio del Comune di Napoli trova più motivi per sorridere ed esser contento. La maggioranza dei napoletani invece purtroppo da tempo non sorride ed è costretta ad una battaglia quotidiana. Ma vuoi vedere che il sindaco di Napoli ha perso veramente il contatto con la realtà". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Certo - ha proseguito il presidente di Polo Sud - bisogna sempre pensare in positivo, ma questa volta l'ex pm mostra veramente un ottimismo fuori luogo. Meno male che mancano oramai pochi mesi alla sua definitiva uscita di scena". (Ren)