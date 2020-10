Napoli: riapre oggi via Nicotera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre oggi al traffico via Nicotera, importante arteria di collegamento a Napoli tra corso Vittorio Emanuele e il centro città. La strada è stata completamente ripavimentata nell'ambito dei lavori di realizzazione della Stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana. I lavori di realizzazione della stazione Chiaia sono stati particolarmente complessi in quanto il pozzo di stazione, profondo circa 50 m, è stato realizzato in spazi limitatissimi, occupando per intero piazza S. Maria degli Angeli e ricorrendo a dispositivi di chiusura temporanea di Via Nicotera. I lavori della stazione sono in avanzatissima fase e ora si sta procedendo alla sistemazione esterna che vedrà la riqualificazione della piazza con l'accesso alla stazione e il nuovo collegamento con via Chiaia. Entro la prossima primavera si completeranno i lavori di sistemazione della piazza, liberando quest'area dall'attuale cantiere. Proseguono, infine, i lavori sul corso Vittorio Emanuele e al fine di migliorare la circolazione stradale sull'arteria, congiuntamente all'apertura di via Nicotera, sono stati attuati una serie di ottimizzazioni degli impianti semaforici a seguito della diversa distribuzione dei flussi venutasi a creare in città. (Ren)