Piemonte: Consiglio regionale, martedì si discute dei danni alluvionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio regionale del Piemonte convocato dal presidente Stefano Allasia per martedì 13 ottobre, dalle 10 alle 18, con sindacato ispettivo alle 9.30 e question time alle 13.30, è in programma il proseguimento della discussione sulla comunicazione dell’Esecutivo riguardante i danni alluvionali, iniziata giovedì scorso. Oltre all’esame degli atti d’indirizzo collegati alla discussione, è previsto l’esame del Ddl 87 sulle grandi derivazioni idriche, la Pdl 60 sulle strade storiche di montagna e un nutrito elenco di ordini del giorno e mozioni. In programma anche la delibera di Variazione di assestamento del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2020/2022. A margine dei lavori d’Aula è prevista la cerimonia di commemorazione delle “morti bianche”, con la lettura dei nomi dei caduti sul lavoro. (segue) (Rpi)