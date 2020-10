Piemonte: Consiglio regionale, martedì si discute dei danni alluvionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco il programma completo della settimana.Lunedì 129.30, Riunione del gruppo di lavoro della Commissione Sanità sull’emergenza Covid, presieduto da Daniele Valle.14.30, Riunione della prima, presieduta da Carlo Riva Vercellotti.Martedì 139.30-18.00, Consiglio regionale.Mercoledì 149.30, Audizione della seconda, presieduta da Mauro Fava, con il Comune di Rivarolo e i soggetti interessati sul parcheggio e le officine Gtt della località canavesana.10.30, Seduta della quinta, presieduta da Angelo Dago, per l’informativa dell’assessore Marco Gabusi sui danni alluvionali.11.30, Conferenza dei capigruppo.14.30, Riunione della Commissione consultiva per le nomine.15.30, Riunione del Comitato sulla valutazione della normazione.Giovedì 159.30, Riunione della terza, presieduta da Claudio Leone, per il parere sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021-2023 con gli assessori Vittoria Poggio e Marco Protopapa, oltre ai pareri sui distretti del cibo e sul regolamento per il turismo itinerante.11.30 Audizione congiunta della quinta e della terza con Co.Sm.An., sulla assicurazione dai danni derivanti dalla predazione dei canidi.14.30, Seduta della sesta, presieduta da Paolo Bongioanni, per l’esame dell’atto d’indirizzo della Programmazione della rete scolastica.15.30, Audizione della quinta, con il Comitato Salussola ambiente e futuro, sulla discarica localizzata nel Comune biellese. (Rpi)