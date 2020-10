Sardegna: due nuovi musei per l'isola, saranno gestiti dal comune di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edificio dell'ex convento del Carmelo (area museale, uffici e auditorium), di grande pregio architettonico e risalente al periodo tra la seconda metà del XVII ed il primo quarto del XVIII secolo, di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Sassari, è stato individuato quale sede per ospitare la collezione permanente del museo per l'arte del novecento e del contemporaneo, il cui nucleo è costituito dal fondo di opere di Giuseppe Biasi (di cui la Regione è proprietaria) e di altri artisti sardi. La gestione dei due immobili avverrà in due fasi, la prima (gestione pro-tempore) riguarderà l'apertura al pubblico degli edifici e la promozione di eventi culturali e mostre di carattere estemporaneo. La seconda (gestione a regime) riguarderà la gestione dei due musei a seguito della loro realizzazione. Le parti di comune accordo, si impegnano congiuntamente a voler conservare e valorizzare i beni che andranno a far parte delle future collezioni museali. La Regione si impegna a farsi promotrice della realizzazione dei musei, mettendo a disposizione le necessarie risorse e a riconoscere il sistema museale di Sassari, quale istituto di interesse regionale con un'unica sede presso l'ex convento del Carmelo di Sassari. (segue) (Rsc)