Covid: De Luca, una frottola esaurimento posti letto

- "Una frottola è quella dell'esaurimento posti letto. Non è che se si esauriscono i posti al Cotugno sono finiti ovunque. Ad oggi abbiamo 771 posti letto Covid, sono occupati poco più di 530 posti. Abbiamo 52 ricoveri in terapia intensiva, in pratica la metà è disponibile a oggi. La novità è he oltre il 90 percento è asintomatico: non richiederebbero ricovero ospedaliero ma è dato destinato a peggiorare. Aumenta età media positivi e abbiamo due elementi nuovi: apertura scuole e inizio stagione influenzale che prima o poi produrrà ricoveri. Perciò siamo partiti per primi con la campagna vaccinale. Questa informazione non l’ha data nessuno". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)