Sardegna: ordinanza Solinas, riaperti al pubblico gli stadi, 1.000 posti all'aperto e 700 al chiuso

- Nuova ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, che ha disposto che a partire da oggi, 10 ottobre, "la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto" e di "700 negli impianti al chiuso". Durante gli eventi, si legge, "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie". L'apertura degli impianti è limitata "a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal dpcm 7 agosto 2020 e delle misure previste dall'allegato 1 della presente ordinanza". Nell'ordinanza, inoltre, si precisa che per accedere agli impianti c'è obbligo di mascherina, di prenotazione (in caso di biglietterie fisiche bisogna far rispettare le distanze) e assegnazione preventiva e nominale del posto. Non si può assistere all'evento in piedi e occorre osservare il distanziamento personale e laterale di almeno un metro. Per gli stadi più piccoli, il numero massimo di spettatori andrà ridefinito dagli organizzatori e non può essere superiore al 25 per cento della capienza dello stadio. Va rilevata la temperatura all'ingresso e bisogna rispettare le distanze, non creare assembramenti all'entrata e all'uscita. Non è consentita l'attività di bar, punti ristoro, distributori automatici, la somministrazione di alimenti e bevande potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune. (Rsc)