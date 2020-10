Abruzzo: appello sindacati a Regione su tutela e sicurezza controlli del sistema scolastico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i sindacati, è comunque necessario sottoporre a screening non solo alunni e personale scolastico, ma anche tutti coloro che intervengono sul sistema di gestione del mondo scolastico: operatori dei trasporti, delle mense dei servizi pre e post scuola, assistenti educativi, addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti. E' fondamentale - osservano, poi, le sigle sindacali - assicurare in particolare ai ragazzi un servizio di trasporto pubblico "sicuro", oltre che da un punto di vista dell'esercizio, anche dal punto di vista igienico-sanitario: ammassare 50 ragazzi su autobus con percorrenze anche superiori ad un'ora, senza limitazioni e controlli, svilisce tutte le iniziative di distanziamento a fatica adottate all'interno della scuola. Come sindacato confederale e di categoria, sulla scorta delle esperienze maturate nel corso dei mesi passati in emergenza Covid-19 - sottolineano Ranieri, Malandra a Lombardo - abbiamo rappresentato alla regione Abruzzo, in prossimità delle riaperture della scuola, al sottosegretario, con delega ai Trasporti Umberto D'Annuntis, il tema della sanificazione costante e giornaliera dei mezzi condizione cruciale per la sicurezza sanitaria a bordo. A tal riguardo le ordinanze regionali, pur fornendo direttive alle imprese di interventi da eseguire giornalmente, non hanno imposto che vi sia evidenza di quanto e di quando venga eseguito in tema di sanificazione, disinfestazione e igienizzazione. Inoltre, sugli autobus riteniamo assolutamente inadeguata, in questo momento di emergenza sanitaria, la presenza a bordo di un solo agente (operatore di servizio) che oltre alla guida in sicurezza e nel rispetto del codice della strada, delle condizioni ambientali e di traffico, ora deve anche sorvegliare che i trasportati indossino correttamente le mascherine, e tener conto delle diverse fermate, dei quanti scendono, salgono e sono a bordo. (segue) (Gru)