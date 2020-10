Covid: Albani, tasso letalità Abruzzo in linea con media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referente sanitario dell'Abruzzo per le Emergenze, Alberto Albani, comunica che "negli ultimi giorni, alcuni articoli degli organi di stampa hanno riportato dati sulla letalità nella regione Abruzzo non corretti. Affinché i dati siano comparabili, devono essere messi a confronto gli stessi parametri. In particolare - spiega Albani - il tasso di letalità deve essere calcolato dividendo il numero dei decessi per Sars-Cov-2 per le persone contagiate. Le persone decedute per coronavirus, a tutt'oggi, nella regione Abruzzo sono 487, mentre le persone potenzialmente positive, in base ai dati Istat della sieroprevalenza, indicano una popolazione stimata di contagiati pari a 14.000/15.000 unità. Il tasso di letalità, quindi - conclude Albani -, per la regione Abruzzo risulta dal rapporto 487/14.000-15.000 per un valore pari a 3,2-3,4 per cento, in linea con la media nazionale". (Rin)