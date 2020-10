Sardegna: colloquio telefonico Conte-Solinas, premier a breve sarà nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato delle principali vertenze aperte, a partire dal rilancio delle ragioni autonomistiche e della specialità della Sardegna, fino all'energia, ai trasporti, alle infrastrutture ed alla scuola sono state oggetto di una lunga e cordiale telefonata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Regione Christian Solinas. Il dialogo si è articolato sui temi di grande interesse per lo sviluppo dell'isola e la ricerca di una strategia comune, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale, su una pluralità di temi di reciproco interesse strategico generale. Solinas ha dedicato una particolare attenzione alla sanità, oggetto della recentissima riforma della governance sul territorio regionale. Proprio nel corso del confronto su questo tema, di particolare importanza e attualità, il presidente Conte ha avuto modo di sottolineare la rilevanza strategica di grande interesse nazionale dell'investimento avviato dal Qatar sul Mater Olbia, centro di eccellenza per il trattamento delle patologie neurologiche ed oncologiche, che nasce per arginare la mobilità passiva dei pazienti sardi verso il continente. Il recente ricambio dei vertici aziendali appare quindi funzionale, è stato auspicato dagli interlocutori, ad una ripresa del dialogo tra Qfe (Qatar foundation endowment), governo e Regione per un rapido completamento dell'avvio delle attività programmate. (segue) (Rsc)