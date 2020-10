Campania: De Luca, certi sindaci facciano il loro lavoro anziché andare in tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Palma Campania abbiamo comunità che formalmente è in isolamento ma se ne va in giro a fare lavori stagionali, non va bene. Chiedo controlli a forze dell’ordine e i sindaci anziché andare in tv si mettano a fare i sindaci. Volevo dire una cosa indirizzata ad uno ma sarei andato oltre il codice penale e me la risparmio. Extracomunitari sono pregati di rispettare le regole". Lo ha riferito il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)