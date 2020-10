Covid: De Luca, dal presidente della Juventus parole e comportamenti meschini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Il Napoli non parte, la Juventus per bocca del presidente fa una dichiarazione penosa e imbarazzante: siccome c’è un protocollo noi andremo allo stadio. Ha comunicato che andavano a fare dura competizione coi raccattapalle. Il preisdente della Juve è un uomo appassionato, oltre che di palle e palloni, anche di filosofia, gli ricordo Schopenhauer. La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo. Io mi sentirei di aver perduto mio onore sportivo. Cosa rimane dello spirito sportivo, di che stiamo parlando? Di valori, lealtà, competizione onesta? Come ci si può ridurre a meschinità di vincere contro squadra messa in quarantena dall’Asl". Quindi ha concluso: "Perfino il ct della nazionale s’è lasciato andare ad esternazione che si poteva risparmiare. Ognuno deve fare il suo mestiere". (Ren)