Covid: De Luca, se avremo mille contagi e 200 guariti sarà lockdown

- "Noi stiamo completando la Fase C, messa in programmazione con le nostre strutture adeguata a livello di contagio medio-alto. Si è esaurita, ora entriamo in Fase D quella del contagio elevatissimo. Con 750 contagi al giorno, il quadro cambia. L’obiettivo a cui stiamo puntando è quello di avere equilibrio tra nuovi contagi e guariti. Non equivalenza perfetta ma perlomeno situazione gestibile. Finché regge equilibrio la situazione è gestibile: se salta, se dovessimo avere 1000 contagi e duecento guariti sarà lockdown. Se incremento in termini assoluti di ottocento contagi arriviamo a chiusura totale. Nessuna drammatizzazione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)