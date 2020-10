Molise: mercoledì 14 ottobre nuova riunione Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledì prossimo 14 ottobre, alle ore 9.30, la seduta del Consiglio regionale del Molise. L'Assemblea dovrà esaminare e discutere un nutrito ordine del giorno con particolare riguardo ad una serie di documenti politici e proposte di legge alcune delle quali sono argomenti residui delle precedenti sedute. In particolare, il Consiglio dovrà esaminare i progetti di legge riguardanti la "Disciplina dei distretti del cibo", "Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica", "Istituzione Consulta della famiglia", "Modifica alla legge regionale numero 25 del 18 ottobre 2002 'Eliminazioni barriere architettoniche'", "Disposizione in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco molisano". Ed ancora, "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna", "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)", "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni", "Legge regionale in materia di cultura e spettacolo. Codice regionale della cultura", "Disciplina delle cooperative di comunità e azioni regionali a sostegno", "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione", "Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise", "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo". (Gru)