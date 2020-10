Sardegna: polemica su stop Tar a caccia a lepri e pernici, "non è colpa nostra, c'è motivazione scientifica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere dell'Ispra, quasi come una beffa, è arrivato all'assessorato alle 8.26 dell'8 ottobre, esattamente la mattina successiva all'udienza tenuta dal Tar Sardegna - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente -. Nulla può essere rimproverato all'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, che si è prodigato, anche con solleciti verbali, per acquisire il parere in tempo utile. Inoltre, se è vero che l'Ispra ha 30 giorni di tempo per formulare il proprio parere, al quale è tenuto per legge, è altrettanto vero che l'acquisizione del parere deve pervenire in tempi adeguati per non compromettere il regolare svolgimento dell'attività venatoria. Così non è stato. Comunque, il decreto, seppure privo del parere, è stato motivato dal punto di vista scientifico". (Rsc)