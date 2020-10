Campania: De Luca, unica richiesta accettabile dei commercianti è anticipo orario di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accoglieremo la richiesta di cominciare a lavorare dalle 5 e non dalle sei. Il resto delle richieste, no. In Europa, quando si va in un ristorante, di solito alle 22 non si cena da nessuna parte. E’ chiaro? Ci sono cattive abitudini che vanno modificate. Non è repressione, non è fascismo, non è sadismo. È il minimo indispensabile se vogliamo non essere costretti a chiudere tutto. Se si arriva a mille positivi al giorno, si chiude tutto. E stiamo parlando di sciocchezze. In queste condizioni è il minimo". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)