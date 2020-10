Covid: De Luca, Juventus dovrebbe ringraziare il Napoli per non aver rischiato di contagiare Ronaldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo evitato di contagiare Ronaldo, da Torino avrebbero dovuto ringraziare il Napoli e le Asl. Avessero fatto la stessa cosa del Genoa, tutti positivi di virus e di spirito a fare la partita di pallone, e poi magari dopo una settimana Ronaldo positivo, avremo conquistato i titoli del New York Times per la gloria d’Italia". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)