© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non ha sintomi deve andare a casa, non occupare posti per fare l’isolamento e tampone finale. Si va in isolamento domilitare tranne che per casi di particolari necessità per cui stiamo attrezzando i Covid residence. Stiamo attrezzando per semplice ospitalità". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)