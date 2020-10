Napoli: De Magistris, grande vittoria su acqua bene pubblico in consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante oggi la delibera approvata in consiglio comunale su ABC: una vittoria del Comune di Napoli, una vittoria dell'azienda speciale di acqua pubblica, una vittoria della città. Napoli, a distanza di ormai quasi dieci anni dal referendum sull'acqua pubblica, è stata la prima ed è ancora l'unica città d'Italia che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Acqua bene comune, acqua bene primario, è da oggi ancora più solida; a dimostrazione che pubblico può significare trasparenza, pubblico può significare risparmio, pubblico può significare efficienza; e - soprattutto con l'acqua - pubblico può significare uguaglianza. Una bella giornata di Napoli, per l'acqua, per i beni comuni".(Ren)