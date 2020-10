Abruzzo: appello sindacati a Regione su tutela e sicurezza controlli del sistema scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl e Uil Abruzzo, dopo un approfondito confronto unitario con le segreterie categoriali dei comparti della Scuola, Trasporti e dei Servizi sul tema Covid-19 e sulle implicazioni che lo stesso ha sulla istituzione scolastiche e sul mondo ad esse strettamente connesso dei trasporti scolastici, delle mense, nonché degli assistenti scolastici a sostegno di studenti disabili, condividono tutte le criticità emerse e lamentano il mancato confronto su un tavolo regionale permanente, previsto il 6 agosto tra ministero dell'Istruzione e organizzazioni sindacali della scuola, e mai riunito. Lo scrivono, in una nota, i segretari regionali di Cgil-Cisl-Uil Abruzzo Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo che chiedono al presidente della Regione, Marco Marsilio, un apposito incontro al riguardo. Di fatto - continua la nota - le istituzioni scolastiche sono state abbandonate a loro stesse e la ripartenza è stata garantita solo dall'enorme lavoro e spirito di abnegazione di tutti i lavoratori della scuola (dirigenti, docenti, personale Ata e personale degli uffici scolastici), spesso non aiutati da norme e direttive confuse e mutevoli, frutto dell'assenza di relazioni sindacali e di oggettive responsabilità del dicastero e di amministrazioni locali non sempre pienamente collaborative. Cgil, Cisl e Uil Abruzzo, insieme alle proprie categorie della Scuola, Trasporti e Servizi, sono convinti che il diritto all'istruzione meriti di essere riconosciuto da tutti come assoluta priorità del Paese, da sostenere con forza e con atti concreti di investimento mediante nuove consistenti risorse umane e finanziarie, ancor più nel momento in cui è indispensabile adottare ben definite e stringenti modalità organizzative a tutela della salute della intera comunità sociale, sia scolastica che del Paese. Le organizzazioni sindacali confederali e di categoria interessate - proseguono Ranieri, Malandra e Lombardo - sono pronte a dare il loro contributo in termini di proposte e non solo di denuncia, comunque per migliorare il sistema scuola, sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (segue) (Gru)