Covid: Laboccetta (Polo Sud), sono positivo

- "Nella mia vita non mi sono risparmiato quasi nulla. E da poche ore ho scoperto di essere positivo al Covid. Per fortuna tutto il mio nucleo familiare dopo essersi sottoposto ai doverosi tamponi ha scoperto di essere negativo". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Ovviamente - ha proseguito il presidente di Polo Sud - sto rispettando la quarantena blindato in una stanza senza alcun contatto esterno. E con grande tranquillità e fiducia attendo i tempi della negativizzazione. Mi sento un po' come il Conte di Montecristo. Ma per fortuna i libri in casa non mancano". (Ren)