Covid: De Luca, c'è un limite che pure lo sport deve rispettare o perde la sua essenza

- "Se ogni federazione sportiva decidesse di fare protocollo in deroga, se gli albergatori pezzo importante dell’economia, allora sciogliamo Asl e ministero Salute e ognuno faccia ciò che vuole. Capisco che il calcio coinvolge tanti grandi interessi economici ma ci deve pur essere un punto limite oltre il quale lo sport non è più tale. Possiamo parlare di tutto, ma non parlate più di valori sportivi: chi è senza lealtà e onore non deve parlare di sport ma di altre cose". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)