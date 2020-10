Covid: De Luca, dal presidente della Juventus parole e comportamenti meschini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutto questo un’osservazione fuori tema: c’è stata in questi giorni una vicenda che ha riguardato la squadra del Napoli". Così in una diretta social il governatore della Campania De Luca è intervenuto sul caso sportivo di Juve-Napoli: "È successo che ci sono due giocatori positivi e le Asl fanno esattamente quello che prevede la legge cioé mette in isolamento domiciliare i contatti stretti per fare i tamponi e assicurarsi negativi. Interviene la complicazione: la federazione gioco calcio fa protocollo in deroga rispetto a norme ministero Salute e Regione relative ai positivi. Si apre un piccolo polverone: la Juventus, sulla base del protocollo che è privato e che non conta niente per la legge e la sanità, i calciatori sono sottoposti a tutte le regole dei cittadini". (segue) (Ren)