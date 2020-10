Covid: De Luca, in Campania abbiamo anticipato tutti con la prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’informazione deve essere corretta soprattutto quando ci si collega da Napoli sarei grato se non si desse informazione arricchita di elementi di sceneggiate. Si sta facendo lavoro serio. Cominciamo a dare la prima informazione: la Regione ha fatto in due mesi un lavoro di prevenzione che non ha fatto nessuno. Abbiamo iniziato il 12 agosto con ordinanza con tampone obbligatorio per chi rientrava dall’estero. Da allora abbiamo individuato 3mila positivi. Poi fatti il 90 percento di test seriologici a personale scolastico mentre media nazionale non arriva al 60 percento". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)