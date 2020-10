Covid: De Luca, in Campania tanti casi positivi a fronte di tamponi specifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi passati abbiamo fatto tamponi generici, oggi si fanno tamponi mirati: controlliamo familiari e tutti i contatti. Più del 90 percento sono asintomatici, potrebbero diffondere il contagio. Noi abbiamo fatto scelta di verità: se riduciamo tamponi mirati si abbassa il numero ma noi non interessati a propaganda. I positivi ce li andiamo a cercare per evitare la diffusione del contagio". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Noi dobbiamo fare molta attenzione perché l’aumento dei tamponi in cui siamo impegnati, ieri gara per scegliere altri laboratori per ulteriori 10mila tamponi, rischia di determinare paradosso: più tamponi, più positivi. Vai in affanno. Problema del personale perché vanno fatti i controlli su isolamento domiciliare". Quindi ha spiegato: "Dico questo per spiegare a qualche buontempone che pensa addirittura a fare l’aggressione mediatica che la Campania continua a fare miracoli per risorse e dipendenti a disposizione, per densità abitativa. Quindi, per cortesia, rispetto ed evitate di raccontare frottole se vi è possibile. In ogni caso, daremo noi informazioni corrette".(Ren)