Napoli: riaperta la villa comunale dopo crollo rami

- "Riapre domani la villa comunale. Il maltempo dei giorni scorsi aveva determinato la chiusura del parco, a seguito dei danni riportati da alcune alberature ovvero la rottura e il crollo di grossi rami a carico di 8 esemplari arborei, il crollo di una parte di capitello della palma monumentale (jubea), nonché il crollo di un'intera palma, per cui si è resa necessaria la messa in sicurezza delle essenze arboree interessate e la verifica speditiva delle altre. Terminati i lavori, il parco viene restituito alla ordinaria manutenzione ed alla fruizione pubblica secondo i seguenti orari: tutti i giorni dalle 7 alle 24". Lo ha riferito il Comune di Napoli in una nota. (Ren)