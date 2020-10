Abruzzo: appello sindacati a Regione su tutela e sicurezza controlli del sistema scolastico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti segnali di decisa ripresa dell'epidemia - si legge ancora nella nota - consiglierebbero l'adozione di misure straordinarie di cautela da adottare almeno sulle "corse scolastiche", da un lato assicurando un rafforzamento dei mezzi indispensabili per ridurre il numero dei passeggeri a bordo e dall'altro mediante la presenza (almeno durante il periodo dell'emergenza) di un "agente di supporto" che sorvegli il rispetto puntuale nei ragazzi delle regole di prevenzione e distanziamento. Sarebbe opportuno, altresì, introdurre la vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti coloro che svolgono servizi essenziali e al pubblico ed altre misure sanitarie, puntualmente adottate da altre Regioni, in un ottica di contenimento del virus e a maggiore tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori particolarmente esposti. Non si comprende - evidenzia il documento dei sindacati - come il dipartimento della Sanità della regione Abruzzo, con nota del 15 settembre 2020, abbia potuto escludere l'accesso alle misure di prevenzione e controllo diagnostico previste per il personale docente e amministrativo della scuola, anche per le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti scolastici dei servizi mensa e pulizia della scuola, che sono a pieno titolo parte integrante dell'offerta scolastica. Chiediamo, pertanto - concludono le organizzazioni sindacali - alla Regione di integrare le norme emanate per estendere a questi lavoratori, monitorando nel contempo tutte le azioni messe in campo dalle aziende private in appalto per la salvaguardia del proprio personale, ma anche per garantire la salute e sicurezza di tutti gli studenti nelle scuole. (Gru)