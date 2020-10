Napoli: Fiola (Camera commercio), bando Luci Natale deserto, timore per cartello di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con profondo rammarico ho appreso dagli uffici della Camera di Commercio che il bando per illuminare Napoli a Natale, che aveva una dotazione economica di 1,5 milioni, è andato deserto". Lo ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola. "Avevamo fatto un appello alle imprese - ha proseguito - affinché partecipassero con slancio, indicando strade e piazze, privilegiando le periferie. Ma alle 10 di questa mattina, scadenza indicata per la presentazione dei progetti, non abbiamo registrato partecipazioni. Il timore è che esista un cartello di settore che abbia puntato a determinare l'esito di questa gara e che quindi condizioni fortemente anche le scelte strategiche dell'Ente. I fondi saranno reimmessi nell'economia della gestione non essendoci più il tempo per riformulare nuove gare e progetti. Mi preme ringraziare la giunta Camerale, i funzionari dell'Ente e dell'Azienda Speciale SiImpresa che hanno collaborato alla realizzazione della gara, i funzionari comunali e quelli della Città Metropolitana. E' evidente che lavoreremo per scardinare queste logiche avendo come bussola sempre l'interesse delle imprese e dei territori in cui esse operano". (Ren)