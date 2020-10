Università: Borrelli (Europa verde), Adisurc conferma pagamento borse di studio 2019/2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dirigente del servizio Borse di studio e assegnazione alloggi Cra1 Adisurc, dott.ssa Assuntina Braccia, mi ha comunicato l'avvenuto pagamento in favore degli studenti beneficiari delle borse di studio 2019/2020". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale in Campania di Europa verde. "Molti studenti, nelle ultime settimane, ci avevano contattato preoccupati per la mancata erogazione del contributo economico - ha proseguito il consigliere - Molti ci avevano riferito di essere stati contatti, ma dopo tempo il saldo non era stato ancora effettuato. Per questo ci siamo attivati per verificare la situazione contattando la segreteria della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione Giunta Regionale della Campania che ci ha informato del decreto di liquidazione n. 373 del 21/09/2020 a favore dell'Adisurc relativo al saldo borse di studio 2019/2020 erogato con il mandato n.5246336, elaborato lo scorso 25 settembre dal Dirigente Spese Regionali. Appresa la notizia abbiamo tempestivamente contattato la dirigente del Servizio Borse di Studio e assegnazione alloggi Cra1 Adisurc la quale ci ha confermato l'avvenuto pagamento in favore di 8.931 studenti per un totale di per l'importo di 11.715.947,75 euro. Nel giro di pochi giorni, quindi, con i tempi delle operazioni bancarie, gli studenti vedranno accreditato l'importo sul proprio Iban. L'avviso è consultabile anche sul sito http://www.adisurcampania.it/". (Ren)