Abruzzo: Arcuri nomina Marsilio commissario delegato per interventi rete ospedaliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevista anche la riorganizzazione dei Pronto soccorso dei sette ospedali principali. L'obiettivo prioritario è di separare i percorsi e creare aree distinte di permanenza dei pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. In ultimo, il Piano prevede da un lato il potenziamento del trasporto secondario inter-ospedaliero per pazienti Covid, con nuove ambulanze medicalizzate dedicate e, dall'altro, consente un incremento del personale secondo i tetti di spesa consentiti in deroga dal ministero. "Finalmente ieri sera è arrivato il decreto di nomina - ha commentato il presidente Marco Marsilio -. Il Piano Covid della regione Abruzzo è stato approvato senza osservazioni nei primi giorni di agosto e sin da allora abbiamo pressato commissario e governo perché si passasse subito alla fase operativa. Speriamo non si debbano rimpiangere domani questi due mesi di attesa. Le nostre strutture sono già al lavoro da oggi stesso per rispettare il cronoprogramma e realizzare al più presto gli interventi". (Gru)