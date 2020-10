Covid: De Luca, Campania ha meno della metà di personale sanitario della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è la Regione che riceve non solo quota più bassa di risorse ma anche numero più basso di dipendenti sanitari rispetto alla popolazione. Dai dati istat, Campania ne ha 43.500. Lombardia e Veneto rispettivamente 100.176 e 59.302. Rispetto a popolazione siamo Regione con meno unità lavorative in sistema sanitario: meno della metà di quelli della Lombardia". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)