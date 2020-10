Campania: De Luca, gente che fa ammuina per un po' di ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è gente che ha interesse solo a fare ammuina per fare un po’ di ascolti. Lo mettevo nel conto, per mantenerci sempre sul piano evangelico: credo che fosse Luca a ricordare “guai quando tutti gli uomini parleranno bene di voi”. Abbiamo abbastanza anni e siamo abbastanza consumati dalle ingiurie del tempo per ricordare come va il mondo e quanto grandi e diffuse siano le misure umane. Pensiamo a lavorare e a fare il nostro dovere fino in fondo". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)