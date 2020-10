Imprese: Saipem, inaugurata esposizione sulle tecnologie marine nella sede triestina dell'Immaginario scientifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova sede dell'Immaginario scientifico, che sorgerà in un edificio storico di tremila metri quadri in Porto Vecchio a Trieste, si trova in un'area selezionata da Saipem nel 2010 per sviluppare, testare ed ospitare alcune delle sue tecnologie marine. Pertanto, prosegue la nota, l'opportunità di allestire uno spazio Saipem nel nuovo museo è stata immediatamente accolta e percepita come la naturale evoluzione di una relazione ormai consolidata con il territorio del Friuli Venezia Giulia, un tessuto molto reattivo che ha permesso a Saipem di realizzare molte delle innovazioni per le quali oggi è conosciuta e apprezzata nel mondo. "Grazie alla nostra presenza in questo vitale territorio e a oltre 60 anni di esperienza come azienda leader nel settore energetico, Saipem ha oggi l'opportunità di creare uno spazio unico dove allestire esperimenti e simulazioni che insegnino alcuni dei principi scientifici che ci permettono di superare le importanti sfide tecnologiche del nostro lavoro quotidiano, rendendo disponibile l'energia da luoghi così remoti come il fondo del mare: confidiamo che questa iniziativa contribuirà ad avvicinare le nuove generazioni alle materie scientifiche e favorire lo sviluppo di una cultura focalizzata sulle energie rinnovabili e sulle tecnologie, che saranno fondamentali per affrontare le sfide future", ha commentato Francesco Racheli, Coo della divisione E&C offshore di Saipem (Com)