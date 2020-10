Piemonte: Palazzo della Regione, ingresso dei dipendenti nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricordato da Bertola, nel luglio del 2019 le società Coop7, Idrotermica e Unieco hanno richiesto alla Regione Piemonte importi pari a circa 35, 15 e 14 milioni di euro. “In merito alle procedure legali è opportuno evidenziare che l’accordo bonario, cui si è ricorsi, può essere attivato solamente dal responsabile unico del procedimento dopo averne valutato la sussistenza degli estremi promuovendo la costituzione di apposita commissione”, ha detto Tronzano. Tale accordo non obbliga la Regione a provvedere alle richieste delle imprese ma può chiedere anch’essa la restituzione di debiti subiti derivanti ad esempio dai vizi dei vetri e altro ancora. “Sarà precisa cura della Giunta seguire i dipendenti che saranno chiamati a lavorare in modalità completamente diverse rispetto alle attuali, con lo scopo di migliorare il loro benessere organizzativo”. (Rpi)