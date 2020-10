Napoli: approvata manutenzione straordinaria parco Camaldoli Sud a Pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli, a firma dell'assessore al Verde Luigi Felaco, ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria del Parco "Camaldoli Sud" a Pianura, sovvenzionato con i fondi del piano strategico di Città metropolitana, che prevede uno stanziamento per circa 200.000 euro. Il Parco fu realizzato nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, a seguito del terremoto del 1980, ed è un'importante cerniera verde tra il centro storico di Pianura e l'area di più recente edificazione, oltre ad essere un polo strategico per la socialità e una migliore qualità della vita. Il progetto valorizza il verde esistente e lo incrementa; si istituiscono percorsi di ginnastica all'aperto con pavimentazione antitrauma e migliorano le strutture ludico-sportive già esistenti; miglioramento e sostituzione dell'arredo urbano presente nel parco e dei muri perimetrali danneggiati. L'assessore al Verde, Luigi Felaco, ha dichiarato: "Un programma di interventi che interesserà estese aree verdi della città, con particolare riguardo alle zone più periferiche, per restituire alla città aree di aggregazione e benessere più funzionali e rinnovate". (Ren)