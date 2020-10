Torino: passeggiate letterarie e un premio ad Omegna per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte collabora alla promozione di due iniziative per ricordare la figura di Gianni Rodari, il grande scrittore per l’infanzia nato a Omegna cento anni fa, il 23 ottobre 1920. “Gianni Rodari è stato un grande scrittore piemontese divenuto famoso nel mondo. Tutti noi abbiamo conosciuti i suoi personaggi sui primi libri di fiabe durante gli anni dell’infanzia – afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte – la sua fantasia e la capacità di immaginare ci ha arricchito. Oggi quindi siamo felici di contribuire a ricordare la figura di Gianni Rodari con un percorso che parte proprio dalla nostra sede di Palazzo Lascaris, nel cuore della Torino che lui tanto ha amato”. Domenica 18 ottobre 2020 – all’interno della manifestazione cittadina Portici di Carta – alle 10 e alle 11 partirà da Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) una PASSEGGIATA LETTERARIA per le vie del centro che passerà anche dalla vicina casa editrice Einaudi che ha pubblicato alcuni dei libri più noti di Rodari. La passeggiata proseguirà tra vie, piazze e giardini per parlare di editori, teatri e giornali, accompagnata dalla lettura di alcuni testi di Rodari dedicati a Torino. Il percorso si concluderà in Piazza Savoia 6, nel cortile di Palazzo Barolo sede del MUSLI, con un approfondimento sulla collaborazione di Rodari con la Rai e i suoi rapporti con le scuole, in particolare per il progetto Inventafiabe. La passeggiata dedicata a Gianni Rodari è a cura della Fondazione Tancredi di Barolo - MUSLI, in collaborazione con il Comune di Omegna e il Parco della Fantasia e con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte. (segue) (Rpi)