Torino: passeggiate letterarie e un premio ad Omegna per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari (2)

- La Passeggiata letteraria dura circa un’ora e mezza e partirà due volte: alle 10 e alle 11 domenica 18 ottobre da via Alfieri 15 (Palazzo Lascaris). Sono previste massimo 15 persone per ogni gruppo. È necessario PRENOTARE la passeggiata sul sito: https://www.porticidicarta.it/passeggiate-letterarie.html Al termine sarà possibile visitare il Percorso Libro del MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia), con un’esposizione di edizioni storiche rodariane edite da Einaudi conservate presso la Fondazione Tancredi di Barolo e fruibili anche tramite postazioni multimediali. La visita al museo, in piccoli gruppi nel rispetto della normativa vigente, costa € 4,00. La Passeggiata letteraria del 18 ottobre fa parte delle iniziative collegate al Festival di Letteratura dei Ragazzi Gianni Rodari che si svolge ad Omegna fino al 25 ottobre 2020. Il Festival, giunto alla settima edizione, rappresenta un importante appuntamento dedicato alla letteratura per ragazzi e l'occasione per promuovere e premiare i migliori autori di albi illustrati, fiabe e filastrocche, romanzi, racconti per ragazzi. Venerdì 23 ottobre a Omegna si svolgerà la cerimonia di premiazione del Festival. (Rpi)