Campania: Casillo (Pd), mio impegno su ambiente e balneabilità

- "A De Luca ho solo detto di dare risposte ai cittadini". Così Mario Casillo, il consigliere regionale Pd più votato in Campania con oltre 42mila preferenze, è intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Per Casillo non esistono problemi con il governatore e il varo della giunta: "sono di poche parole, sono concreto. A De Luca ho sempre detto di dare risposte ai cittadini e poi arrivano i risultati. Anche adesso ho detto al presidente di fare le sue scelte ma importante è fornire risposte". Come si riesce ad ottenere tutto questo consenso? "La politica è stare sul territorio, lavorare, ascoltare i cittadini. Oggi quello che conta è dare voce alle istanze presentate dai vari territori. Negli ultimi 5 anni abbiamo dimostrato di aver dato risposte, una delle battaglie è quella per la balneabilità. L'obiettivo era la vittoria di De Luca e ora vogliamo garantire lo stesso lavoro fatto in questi anni, a partire dal numero legale in consiglio. Se da un lato 'preoccupa la pandemia' dall'altro ci sono gli allarmi per le infiltrazioni mafiose nell'economia del Sud e le mani sul Recovery Fund delle imprese criminali. Per Casillo "la formula migliore è quella delle Universiadi, in 3 anni, in collaborazione con Anac e prefettura abbiamo dimostrato di poter spendere milioni di euro. La giunta Caldoro disse che non si potevano fare le Universiadi e invece lo abbiamo fatto, mettendo a posto gli impianti regionali con i protocolli tra Anac e forze dell'ordine. Questo potremo farlo anche con il Recovery Fund". (Ren)