Ambiente: Moronese (M5s), 30 mln per piantare alberi, in Campania fondi a 44 Comuni

- “È stata ufficializzata ieri dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa l’operatività del decreto riforestazione che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per finanziare la piantumazione di alberi e la creazione di foreste urbane nelle Città Metropolitane, è un’occasione straordinaria che viene messa a disposizioni dei Comuni per contribuire al miglioramento dello stato di salute dei nostri territori”. Lo ha dichiarato la senatrice Vilma Moronese, presidente della commissione ambiente al Senato della Repubblica. “Piantare alberi ci aiuta a combattere l’inquinamento - ha aggiunto Moronese - migliorare la qualità dell’aria, contrastare i cambiamenti climatici, e rende anche le nostre città più belle. Si tratta di un’inversione di tendenza ed un cambio di paradigma culturale che vede lo Stato in prima linea in questa azione di riforestazione delle nostre città. Il procedimento per accedere ai fondi è molto semplice, e i progetti potranno essere inviati via email agli indirizzi forniti dal Ministero, che verranno inseriti in una graduatoria pubblica, per presentare i progetti ci sono 120 giorni di tempo”, ha concluso Moronese. (segue) (Ren)